Miles de simpatizantes de todo el estado cierran filas con el precandidato y abarrotan el Zócalo de Veracruz

Atoyac, Ver.- El neoliberalismo fue una lápida para nuestro país, impidiendo el crecimiento y el desarrollo económico igualitario que debió registrar México desde hace muchos años, afirmó la precandidata única a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz, Rocío Nahle García.A un día del cierre de precampaña que será en el municipio de Alvarado, Nahle García, condenó que por el contrario, las equívocas políticas públicas aplicadas solo generaron rezago y estancamiento.

Asimismo, precisó que el ejército morenista y partidos aliados están listos no solo para continuar con la Cuarta Transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino para acelerarla, a nivel nacional y en Veracruz.Destacó en su asamblea informativa y organizativa, que la ecuación en este proceso electoral es simple de comprender pero a la vez compleja en sus consecuencias.

Por un lado, está el proyecto progresista, representado por la 4T y Morena; por otro lado, el PRI, PAN y aliados, quienes son traidores a la patria y entreguistas, detalló.

“¿Y por qué nos organizaba?, porque nuestro país, porque Veracruz, porque Atoyac, teníamos una lápida, una lápida que no nos dejaba crecer, que por más de que trabajábamos y hacíamos no nos dejaba crecer y el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos ponía un ejemplo, decía ¿cómo es posible que aquel trabajador que sale a Estados Unidos y triunfa ¿por qué aquí no?, porque teníamos una lápida del sistema de gobierno, un gobierno neoliberal”, explicó.