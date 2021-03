Miss Moni, dueña del colegio Rébsamen busca suscribirse al plan de reconstrucción anunciado por AMLO

México. El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, fue acusado de misógino y corrupto por feministas, luego de que se diera a conocer un audio en el que el diputado asegura que puede gastarse los recursos públicos “hasta en putas”.

Presuntamente, el audio habría sido grabado durante una reunión de la Junta de Coordinación Política en noviembre del año pasado.

Y en el capítulo de falsos feministas: Javier Estrada Cárdenas, diputado local y coordinador del PAN en el Congreso de Michoacán.



En noviembre pasado dijo "Yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas", sobre la fiscalización de la AS de Michoacán. pic.twitter.com/3o6yyq1jMS — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 17, 2021

El panista expresó su molestia por que se le cuestiona la manera en que utilizan los recursos provenientes del erario.

“Son mamadas. Yo me puedo gastar el dinero público con quien yo quiera, hasta con putas, y no tiene por qué él estar condicionando”, dijo Estrada Cárdenas.

¿Quién se cree? ¿Nosotros vamos a estar cruzados de brazos?, estamos pendejos, estamos pendejos de verdad, a mí no me va a amedrentar, me hace encabronar. ¡Que chingue a su madre!, remata Javier Estrada Cárdenas.