Modelo falsifica documentos y finge ser funcionaria de salud para ser vacunada contra covid

Argentina.- Un nuevo escándalo entorno a la vacuna contra el covid-19 le ha dado la vuelta al mundo. Ahora, una modelo fingió ser funcionaria de salud para ser vacunada contra el virus.

La mujer identificada como Antonella Belén Delmonte, originaria de Argentina, de 24 años de edad, falsificó sus documentos para poder tener acceso a la dosis y así inmunizarse contra el coronavirus.

Medios argentinos confirmaron que la Fiscalía de Buenos Aires inició una investigación en contra de la joven, por el delito de falsedad ideológica.

De acuerdo con la información, a inicios de abril, la modelo habría falsificado documentos que la acreditaban como funcionaria de un laboratorio.

Dichos papeles le dieron acceso para recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V, saltándose el proceso que se lleva a cabo en el vecino país.

Las autoridades lograron darse cuenta luego de que ella compartiera la credencial de ‘acreditación’ en sus redes sociales. De acuerdo al ministerio Público, la joven puede ser sentenciada hasta con seis años de prisión.

Por parte, la defensa de Delmonte indicó a los medios de comunicación de aquel país que la joven años atrás había sido funcionaria de un laboratorio, aunque de momento no se han encontrado documentos que acrediten aquello.

SE DEFENDIÓ

Ante la ola de ataques, la modelo publicó un comunicado donde da a conocer que en efecto trabaja para el sector salud y que realizó su proceso así como otros funcionarios.

«Trabajo en un consultorio médico para una profesional de la salud recepcionando (sic) al público. Para mantener mi trabajo se me indicó que debía de recibir la vacuna contra el covid. Me suscribí para recibirla a través de la aplicación oficial de la provincia de Buenos Aires; se me asignó un turno que me indicaba día y lugar para aplicarme la vacuna. Concurrí al vacunatorio con certificado expedido por mi empleadora que indicaba mi condición laboral y con la copia de mi contrato de trabajo».