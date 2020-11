Modelo norteamericana, Lindsey Pelas, posa en playas de Malibú

CDMX. La actriz Paty Navidad fue etiquetada en la red social Twitter por compartir publicaciones engañosas luego de que aseguró que hubo fraude en las elecciones de los Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, Navidad afirmó que hubo inconsistencias en los comicios que terminaron con la victoria del candidato demócrata Joe Biden por encima del republicano Donald Trump.

“Están encontrando boletas de votantes supuestamente nacidos en 1921 y registrados para votar en 1900, una locura. Jaja. Pensé que eso solo sucedía en México. #NoAlFraude #FraudeUsa”, escribió en internet.

La mexicana fue etiquetada rápidamente por la plataforma que ejerció un plan contra la propagación de contenido engañoso durante el proceso electoral.

“Alguna parte o todo el contenido compartido en este Tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico”, puso la red en el tuit de la actriz.

Paty Navidad causó la reacción de millones de usuarios en redes por sus aseveraciones acerca de que el calentamiento global no existe, la pandemia de la Covid-19 no es real y la llegada a la Luna del hombre, un hecho que no sucedió para ella.

(Con información de Eje Central)