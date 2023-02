Modelo veracruzana denuncia presunta red de carteristas en tiendas de conveniencia

Boca del Río, Ver.– La modelo y activista veracruzana Martha Briano denunció a través de sus redes sociales una presunta red de carteristas en tiendas de conveniencia del municipio de Boca del Río.

La joven explicó que el pasado martes 21 de febrero su madre fue objeto de robo dentro del establecimiento Bodega Aurrerá qué se ubica a un costado del puente Bicentenario, en el municipio de Boca del Río.

El modus operandi es bloquear el paso a las personas mientras otro sujeto extrae la cartera del cliente, tras darse cuenta del robo solicitaron a la empresa las cámaras de vigilancia, sin que hasta el momento hayan podido obtener los videos.

«Mi mamá habla con Bodega Aurrerá y les pide el favor que le den las cámaras y le dicen que no, que tiene que presentar la denuncia. Entonces va a la Fiscalía a hacer el trámite, primero se atrasa porque no tiene INE, no tiene ningún tipo de identificación, trata de ir al banco, dónde en Bancomer le sacan dinero de un cajero HSBC, y también sacan cosas de Coppel de Díaz Mirón que está enfrente de Plaza Crystal, hacen diferentes compras físicas metiendo un nip, eso nos hace llamar la atención de que sí hay alguien coludido que permite que esas personas compren sin huella digital y sin nip, porque obviamente la tarjeta tiene un número. Entonces, ¿cómo se pudieron hacer estos saqueos?», reclamó.