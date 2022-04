Módulo de vacunación en DIF Poza Rica

Poza Rica, Ver. – Ante la serie de violaciones al contrato colectivo de trabajo, por parte de los directivos locales y nacionales de Petróleos Mexicanos, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) sección 30, afirmaron que en todos los casos que la empresa no cumpla con la normatividad y contractual aplicable, los trabajadores paralizarán actividades y no se realizarán las labores respectivas.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Durante la Asamblea General Extraordinaria del Sindicato, realizada en el Casino Obrero Petrolero, Jose Juan Soni Solís, Secretario General del STPRM sección 30, presentó un informe de las condiciones actuales del contrato colectivo de trabajo y las acciones a seguir.

Explicó a los presentes que las pesimas condiciones laborales en las que se encuentra la empresa, radica en el mal logrado plan de austeridad que presumen a diestra y ciniestra los directivos de Pemex, esto a costa de incumplir los derechos de los trabajadores.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Destacó que existe una notable falta de equipo de seguridad, ropa, calzado y herramientas para los trabajadores, no se ha cumplido con la basificación, además de que se ha restringido la cobertura de las plazas por ausencias, ya sea por vacaciones, permisos o comisiones; tampoco se ha cubierto con el pago puntual de prestaciones de tiempo extra.

Se ha negado el otorgamiento de préstamos administrativos que están a caprichos de quienes administran esta prestación, no hay pago de pólizas postmortem a las familias de los trabajadores fallecidos, se niegan los créditos hipotecarios y demás prestaciones para vivienda, violentando la seguridad de las familias.

Destacó que existe un abandono sistemático del mantenimiento de equipos, provocando ciniestros y muertes de trabajadores así como a la población en general; lo más lamentable, dijo, es la deplorable calidad de los servicios médicos donde hay un negligente incumplimiento de las cláusulas del citado contrato, ya que no hay medicamentos, equipos e insumos, derivado de la corrupción que existe desde las altas esferas hasta las directivas locales del sector médico, «A los directivos de la empresa no les importa en absoluto las vidas de los derechohabientes», externó.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Aseveró que, en vista de este devastador panorama no se realizarán labores correspondientes a bajas que, por austeridad, no se estén cubriendo, únicamente se realizarán tareas en la categoría que a cada trabajador le corresponde. Se exigirá qué exista equipo de protección suficiente y en óptimas conducimos para los trabajadores, de lo contrario no se laborar.

No se llevará a cabo ninguna tarea si la administración no proporciona las herramientas, materiales, equipos e insumos necesarios, advirtió que estos no se deben adquirir con recursos propios, en lo que se refiere a implemento y materias primas, para cumplir con sus labores.

Soni Solís fue contundente al afirmar que se suspenderán en su totalidad las actividades del personal que labora sin retribución fuera de su horario normal, es decir tiempo extra no pagado. De lo anterior, aseveró que se han entregado una serie de oficios dirigidos a la administración de Pemex, a nivel local y nacional, para detallar todas las necesidades y violaciones al contrato, sin que hasta el momento haya una respuesta.

Foto: Isaac Carballo Paredes

«Esto no puede seguro así, ¡Ya basta! de que sigamos solventando la mezquindad de la empresa, cubriendo nuestras necesidades y facilitándoles que se siga negando la oportunidad a los trabajadores», expresó el líder sindical y apuntó que en todos los casos que la empresa no cumpla con la normatividad y contractual aplicable, los trabajadores paralizarán actividades y no se realizarán las labores respectivas.

En su intervención el presidente del Frente de Resistencia y Unidad Sindical (FRUS), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz puntualizó que ha llegado el monto de decirle a Pemex, «Señores de la administración y de las altas esferas, allá donde nunca han conocido el color del crudo, ¡Ya basta!».

«¡Ya basta! De este esquema de limosnear, de interrumpir nuestros ascensos que es nuestro derecho, de pisotear el derecho constitucional a la vivienda, de tanta indeferencia, dolencia y de no importarles en lo más mínimo la vida de los trabajadores y de sus familias, por la falta de mantenimiento en el equipo y los talleres», dijo.

Criticó que la directiva de Pemex a generado un ahorro de recursos a causa del bienestar de los trabajadores, «No es forma de administrar una empresa así, de llevar al extremo a tanto transitorio sin contrato, muchos de ellos han tenido que deshacerse de todo, del pan para sus familias», afirmó.

Foto: Isaac Carballo Paredes

A los altos directivos de Pemex, dijo, «Primero cuiden su casa, dedíquense a administrar bien Petroleros Mexicanos, les pedimos también que ya no engañen al señor presidente, los trabajadores y sus familias no estamos felices y no estamos bien, así que atiendanos», finalizó.

Por Isaac Carballo Paredes