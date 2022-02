Mon Laferte ¡ya es mamá!

México. – ¡Inconsolable! Perder a un hijo es sin duda lo peor que le puede pasar a un padre, a tal grado que no existe una palabra para definir ese trágico hecho. El actor Mario Zaragoza, recordado por su participación en la película Hombre en llamas junto a Denzel Washington, está devastado por la muerte de su hijo de 14 años.

A través de sus redes sociales, el histrión, quien justo este día cumple 62 años de edad, subió una foto de un altar dedicado a la memoria de su pequeño, donde se ven también algunos de sus juguetes. De inmediato, recibió muestras de apoyo de parte de varios actores y algunos de sus seguidores.

Sin dar más detalles de la causa de su deceso, Mario Zaragoza le dedicó un desgarrador mensaje a su hijo, quien de acuerdo a información del portal El Debate, tenía sindrome de Down y respondía al nombre de Luis Ángel Fernando: “Ya se va para los cielos ese querido angelito. A rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos”.

FAMOSOS LE MANDAN EL PÉSAME A MARIO ZARAGOZA

De las primeras personalidades en reaccionar a la noticia de la partida del hijo de Mario Zaragoza fue el también actor Kuno Becker, quien así se expresó: “Mi queridísimo hermano, de todo corazón lo siento. De todo corazón y desde el alma”, mientras que la actriz María Aura comentó: “Te abrazo mucho, querido Mario”.

Por su parte, la conductora mexicana Zelenny Ibarra compartió el siguiente mensaje: “Mi más sentido pésame para toda la familia. No tengo palabras más que los acompaño con oración y los pongo en manos de Dios” y la actriz Elizabeth Guindi expresó: “Así… un camino de luz y paz”.

Horas después de dar a conocer la terrible noticia de la muerte de su hijo de 14 años de edad, el actor Mario Zaragoza encendió las alarmas entre sus seguidores luego de la publicación que compartió en la que expresó su sentir en estos momentos tan difíciles por los que está pasano.

“Pido perdón por todos mis errores. Necesito perdonarme. Necesito me perdonen. Hoy la muerte me rodea, la enfermedad me rodea. La culpa debe dejar de atacar nuestra alma. Perdón y gracias por ese perdón. Gracias”. Personalidades como el actor y conductor Omar Chaparro, así como el rapero Pato Machete, no dudaron en mandarle sus buenas vibras.