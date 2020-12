¡Monolito inglés! Nuevamente aparece un monolito, ahora en Inglaterra

Científico Anthony Fauci se integra al equipo de salud de Joe Biden. Se ha unido al equipo del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden el doctor Anthony Fauci para, de la mano seguir en la lucha contra el coronavirus sobre todo que en el país han ido en aumento los contagios.

Hasta el momento Anthony Fauci es el responsable científico de la lucha contra el Covid, ahora continuará su labor uniéndose al equipo de Joe Biden cuando éste tome su cargo.

Fauci será parte del equipo de respuesta contra el coronavirus, como médico en jefe en su administración, cabe destacar que es un científico neoyorquino de 60 años de edad, es, el encargado de dirigir el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos desde hace 36 años y de igual manera es médico de la Universidad de Cornell.

Amthony Fauci lleva medio siglo sirviendo al Gobierno de Estados Unidos y ha asesorado a seis presidentes.

El científico al no ser un designado político, seguirá en su puesto al frente del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

«Cuando las vacunas tienen un 95 por ciento de efectividad, no hay nada mejor. Creo que lo que la gente necesita apreciar, y es por eso que lo he dicho 100 veces en la última semana, es el proceso mediante el cual se toma una decisión», explicó Fauci para una entrevista para de The New York Times.