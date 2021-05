Morena denuncia a candidato de Veracruz va por despensas encontradas en Perote

Xalapa, Ver.– En el tercer día de ejercicio de escucha ciudadana a través de Diálogos Progresistas, la influencer xalapeña recomendó a Víctor Hugo Arteaga promover una democracia participativa e informada para no fortalecer una cultura de la ignorancia.

El candidato a diputado local Distrito X Xalapa Urbano por Redes Sociales Progresistas (RSP), escuchó a una franca, directa y clara Aleyda Gatell, quien consideró que todos los candidatos y los partidos deben elevar su nivel de campaña, de preparación y de propuestas.

“A mí me da mucha tristeza el nivel de campañas políticas, que sigan pensando en llegar con el regalito: la playera, la mochila, sombrilla, si quieren regalar algo que regalen libros u otras cosas útiles, que traigan propuestas reales y viables”, dijo.

La creadora de Vialidad Xalapa, con más de 80 mil seguidores en sus redes sociales, señaló que quienes lleguen al Congreso deben tener en cuenta que con los impuestos que pagan los ciudadanos se cubre el sueldo de los diputados y de los alcaldes.

“Un legislador al menos debe leer la constitución, no levantar la mano porque la bancada tenía que votar así, sino votar por temas que necesita la gente”, enfatizó.

En ese sentido, dijo que ahora se requiere de servidores públicos con un gran sentido de responsabilidad para resolver temas pendientes que urgen a la ciudadanía xalapeña.

La influencer xalapeña enlistó la problemática que sus seguidores le hacen ver todos los días y, una vez más en este espacio, se comprobó que la inseguridad oficial no está dando resultados.

“Tenemos problemas de inseguridad, ya no se puede salir tranquilamente, no hemos tenido muchos eventos dentro de la ciudad en los últimos años que ya no te sientes segura, hay temas medulares que hay que resolver, como el desabasto de agua, entre muchos más”.