Morena irá en alianza en 3 de las 4 elecciones extraordinarias de Veracruz

Boca del Río, Ver.- El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, señaló que a la fecha cuentan con 99 escuelas cerradas por reporte de contagios de COVID-19.

El funcionario estatal mencionó que los planteles educativos cerrados pertenecen a educación básica, y apuntó qué, tras revisar los filtros que hacen docentes y padres de familia en las instituciones, se han percatado qué los contagios no han sido masivos como sabía rumorado.

«Es necesario la apertura ya de las escuelas, primero que nada por salud socio-emocional de las niñas, niños y jóvenes, y de igual manera, también, en el tema de convivencia de nuestra niñez. Y también por el rezago educativo que estamos teniendo en el estado de Veracruz, y también a nivel nacional. Decirles que en Veracruz somos de los estados que más escuelas abiertas tenemos, el tercer lugar nacional con mayor número de maestros vacunados, y el resultado que tuvimos en este proceso de vacunación no quiere decir los maestros y las maestras no sé vacunaron, porque no era el número de 177 mil, sino que corresponde a que muchos compañeros y compañeras les tocó en su esquema de edad su vacunación y acudieron a vacunarse», apuntó.