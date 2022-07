Morenistas repudian infiltración de ex priísta para Consejero

Veracruz, Ver.– Militantes de Morena han explotado en redes sociales al enterarse que el ex priista y ahora diputado local por Morena, Fernando Arteaga Aponte, intenta colocarse junto con toda su familia y allegados, como Consejeros del partido a nivel nacional.

«El Huevo», como es conocido desde su época porril en Bachilleres Nocturno, fue encargado a nivel estatal del CECyTEV en la época del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa; incluso logró colocar a su hija, Valeria Arteaga, como directora de la Juventud en el Ayuntamiento de Veracruz, cuando el priista Ramón Poo fue alcalde.

Hoy y a pesar de qué el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo en una reciente entrevista que, ningún funcionario de gobierno debería entrometerse en la vida interna del partido, varios de estos buscan obtener decisión dentro de Morena para, aparentemente, seguir viviendo del erario.

El llamado «Clan Arteaga» encabeza las listas en el Distrito Federal 04 y del 12, donde aparece el diputado local por el Distrito 14, Fernando Arteaga Aponte; por el 04, Kitzia Valeria Arteaga Restrepo, actual delegada regional para el territorio 16 que abarca los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Jamapa.

Además, colocaron a su secretaria particular, Claudia Mijangos, a su cuñado, Ivo Restrepo Gazca, y a su asesor en temas de transporte público, Mario Ortiz Martínez, también a un ex colaborador de la familia en el CECyTEV y ex alcalde de Manlio Fabio Altamirano, Fernando Lara Serrano, por si fuera poco, también el «Huevo», metió en las listas a otro de sus hijos, Dante Fernando Arteaga Restrepo.

En las listas también aparecen cercanos a la diputada federal Rosa María Hernández Espejo, quien colocó a Manuel Rogel Solís y a Andrés Aguirre Fernández, a quien se les acusa de tener doble nómina, según la queja de la militancia en redes sociales; también están dentro de los allegados a la periodista, Zoraya Villacis Palacios y Esaú Hernández Hernández, quienes dicen, son «aviadores» en la SEV.

Finalmente, el diputado local por el distrito 17, Magdaleno Rosales Torres, metió en la listas a sus hermanos, Gregorio y Verónica.

Desde la cúpula morenista se ha pedido a la militancia analizar su voto, pues afirman, varios actuales funcionarios han traicionado a la Cuarta Transformación, y solo han visto sus intereses, dejando de lado al pueblo.

Por Alejandro Ávila