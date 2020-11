Movimiento Antorchista activa centro de acopio en Poza Rica

Rossy Avendaño Escalante originaria de Paso de ovejas con tan solo 23 años se ha colocado como la favorita de los veracruzanos para obtener la corona en Miss Turismo Latino Veracruz







Quien es Rossy Avendaño ?

“Me defino como una mujer muy fuerte, optimista, capaz, perseverante, genuina, humilde, segura de mí misma, hermosa por dentro y por fuera, noble y muy alegre”

Como ha sido tu preparación para los certámenes de belleza?

“Mi preparación ha sido bastante ardua y muy constante, tanto en pasarela, como en todos los aspectos de una Reyna de belleza. He participado en distintas pasarelas de diseñadores del estado de Veracruz, así como también, colaborado con peinadores, maquillistas y fotógrafos profesionales, súper talentosos. He trabajado con distintas marcas como imágen y también en las expos más importantes del estado y sin dejar atrás la lectura, que ha sido una de los parteaguas para que mi desempeño en la conducción sea una parte de las que más disfrute. “



Te has colocado como una aspirante fuerte para turismo latino como te sientes ante eso?

“Agradezco infinitamente a todas aquellas personas que desde un principio confiaron en mí y me dieron las armas necesarias para poder llegar a dónde estoy el día de hoy. Me siento muy feliz y sumamente agradecida, con Dios, con la vida, con mi familia, amig@s y conocidos, por creer en mi. Lo que sembramos es lo que cosechamos, y me siento muy orgullosa de que todo mi esfuerzo y dedicación se vea reflejado en todo este trayecto. “

Como te siente al representar a tu municipio Pasó de Ovejas?

“Hace 3 años tuve la dicha de ser Paso de ovejas ante el estado de Veracruz, hoy, se repite esa nueva oportunidad y no es para menos, es el lugar donde nací y crecí, me siento muy orgullosa de ser la porta voz de mi gente, de mi pueblo, de su cultura, de su gastronomía y su historia”

Cuales son tus cualidades por las que debes obtener esa corona?

“La constancia, la responsabilidad, el desempeño con el que me manejo en todos aquellos compromisos que se me presentan, serán mi clave, para llegar a obtener esa corona. Quiero resaltar que estoy buscando no una corona, si no ser la porta voz de mi municipio, estado y porque no? De mí país. Para dar a conocer aquellos lugares recónditos, que están olvidados y que turísticamente necesitan ser dados a conocer. “

Cual es el consejo que le darías a las chicas que tiene el mismo sueño que tú?

“Si está en tu mente, está en tu vida. Trabajando constantemente y con mucho esfuerzo, podrán lograr no solo un sueño, si no todo aquello que se propongan en la vida”

Te consideras una mujer empoderada ?

“Los concursos de belleza son una plataforma que enaltece la belleza, la inteligencia y el poder intelectual de las mujeres en este mundo. Me considero una mujer empoderada porque tomo estos concursos de belleza como una experiencia de vida y crecimiento personal.”