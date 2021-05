Movimiento Ciudadano se fortalece en Coyutla

Coyutla, Veracruz. –El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Coyutla, Benito Picazo Pérez, continúa su recorrido en las comunidades y colonias, buscando el voto de los ciudadanos y así mismo dando a conocer su proyecto de trabajo que pondrá el marcha una vez que gane las elecciones del seis de junio.

En su recorrido por las comunidades, los pobladores se suman a este proyecto del Movimiento Naranja, ya que confían en el candidato a la alcaldía Benito Picazo, debido a que de las dos veces que ha sido presidente municipal, ha puesto en marcha obras prioritarias y de gran beneficio.

Benito Picazo en cada comunidad que visita, solicita que razonen el voto, que analicen a cada candidato y que voten por la mejor opción, «que no vengan a engañarlos y les digan que les quitaran los apoyos del gobierno estatal y federal, eso no es cierto, nadie les puede quitar este beneficio» expresó.

«En las comunidades, los pobladores me piden agua, alumbrado, mejoras en los caminos, hay muchas necesidades y yo me comprometo a poner en marcha obras que de verdad se necesiten y que sean una prioridad, yo no vengo hacer promesas que no voy a cumplir como los otros candidatos” abundó Picazo Pérez.