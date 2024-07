Muere Adrián Olivares, exintegrante del grupo Menudo a los 48 años

Veracruz, Ver.- “Cuando vuelvas”, “Prefiero ser su amante”, “Valiente”, entre otras, fueron algunas de las canciones que Paty Cantú entonó para su público veracruzano la noche de este viernes con su “Feliz Breakup Tour”.

La tapatía arrancó su esperado concierto con “Feliz Breakup” y “Goma de mascar”, mismas que la concurrencia coreó de principio a fin, mientras que Paty Cantú agradecía la presencia, manifestando su felicidad de pisar tierras veracruzanas.

“Cuenta pendiente”, “Conocerte” y “Si yo fuera tú” también formaron parte de este recorrido musical que Paty Cantú ofreció y que forma parte de la celebración de sus 20 años de trayectoria.

“Malvas”, “Cuervo”, “No fue suficiente”, “Clavo saca otro clavo”, “Corazón Bipolar”, “Déjame ir”, “Bailo sola” y “Suerte”, fueron sin duda los éxitos más coreados de la noche.

La intérprete y prolífera compositora también cantó su reciente estreno “Tal vez”, canción escrita pensando que se salvó de no continuar con una relación que no iba a ningún lado a pesar de que llevaban mucho tiempo y que le agradece a esa persona el no haberle echado ganas a la relación motivo por el cual terminaron y que al ser libre se siente más plena llena de paz y felicidad.

Paty Cantú ofreció un concierto donde su objetivo fue Sanar Corazones de sus fans que se dieron cita en el WTC.

Por Alejandro Ávila