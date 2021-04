Muere candidato del PRI a alcaldía en Nuevo León, Ramiro Ayala

Nuevo León. – A través de dos videos publicados en su cuenta de Facebook, la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, admite haber conocido a Raniere, quien purga una condena de 120 años de cárcel por esclavizar sexualmente a mujeres.

Hay que recordar que la candidata días antes negó durante una entrevista conocer al sujeto, justo cuando comenzaba a correr el rumor sobre su relación con Raniere.

“Me tropecé como todas y como todas ahora me levanto. Cometí un error al haber dicho que no conocía al fundador de NXIVM; primero que nada quiero decirles que enfrenté mal la situación y pido perdón. Mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida en el que busque ayuda a través de un curso. El fundador resultó ser un criminal”.