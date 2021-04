Muere Diana Pérez, actriz de doblaje famosa por sus papeles en Toy Story y Pokémon

México.- Frida Sofía no se da por vencida y al parecer está decidida a seguir demostrando que no miente respecto a lo dicho sobre su abuelo Enrique Guzmán, y ahora se vale de videos del pasado para reafirmar que no sólo la ha acosado a ella.

En su perfil de Instagram, la hija de Alejandra Guzmán compartió unos minutos de una charla entre su madre y la conductora Verónica Castro en la que ésta le confiesa que después de aquel episodio en que el intérprete de ‘Payasito’ le tocó el busto, ahora le tocó el trasero.

Foto: Web

En el video se escucha cuando Alejandra Guzmán le pregunta a Castro si su padre no la había vuelto a tocar, a lo que la conductora responde en un tono de voz triste y de lamento que pese a haberse protegido, el también actor sí volvió a tocarla aunque ahora… por detrás.

“Y ¿ahora no te tocó nada?”, le pregunta Alejandra entre bromas.

“Estuvimos con tu padre la semana pasada, sí me tocó, salgo con una armadura por acá adelante y le digo ‘ahora no me va a tocar tocada’ y cuando me abraza me agarra por detrás ¡ay tu padre!”, dijo entre lamentos Verónica Castro, seguido de algunas risa de Alejandra Guzmán.

Con información de TVnotas