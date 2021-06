Muere Genaro Ruiz Arriaga ex diputado federal

Tuxpan, Ver. – Luego de perder la batalla contra una enfermedad crónica que venía padeciendo desde hace algunos años, el exdiputado federal por el 03 distrito en el periodo legislativo del 2012 al 2015 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Genaro Ruiz Arriaga, perdió la vida este viernes.

El también ex sub secretario de ganadería y pesca en el estado y ex presidente de la unión ganadera regional del norte de Veracruz y presidente de la ganadera local del municipio de Naranjos, después de ocupar estos cargos se alejó de la política para atenderse del problema de salud que le fue detectado.

Ruiz Arriaga ocupo diversos cargos 1999 al 2004 Consejero estatal agropecuario de Veracruz, posteriormente del 2000 al 2004 recibió el cargo de Presidente del Comité de Fomento y Protección Pecuaria de Veracruz y del 2005 al 2008 estuvo al frente de la Subsecretaría de Ganadería y Pesca de Veracruz.

Posteriormente, del 2010 al 2011 tuvo oportunidad de ser Diputado local en la LXII Legislatura del Congreso de Veracruz y ahí fue nombrado Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia, gracias a la carrera que había cursado, además de que también Vocal de la Comisión Especial para la Agroindustria.

Entre otros cargos que ocupo fuera del ámbito político fueron miembro del consejo de BANCOMER S.A., Consejero regional de Serfin, Presidente del Grupo de Comerciantes y Empresarios de Naranjos y presidente del consejo de administración de la Unión de Crédito Regional del Norte de Veracruz.

Al ex diputado federal Genaro Ruíz Arriaga, le sobrevive su familia, esposa e hijos, a quienes los tuxpeños enviaron de inmediato sus condolencias.

Por Martha Hernández