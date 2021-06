Muere hombre que tenía 39 esposas, sus más de tres mil seguidores en la India no quieren sepultarlo

*De López Dóriga: “Parafrasea mal Fernández en Buenos Aires, dice que ellos llegaron en un barco de Europa. Con razón Argentina se hunde”. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Comenzaron a circular en las redes sociales, una noticia que asombró a los jalapeños. Se habla de que el actual y desprestigiado alcalde, Hipólito Rodríguez, antes de irse, quiere meter los parquímetros en Xalapa. Explica que solo sería en algunas calles principales, como la Murillo Vidal. Pero el ganador y electo, Ricardo Ahued Bardahuil, gritó a los cuatro vientos que se opone a ellos. No son malos los parquímetros, cuando los opera el Municipio, en Veracruz son concesionados, pero en Orizaba al Ayuntamiento le han servido muy bien y ese dinero, que es bastantito, sirve para mejorar obras de las calles, se asegura que ingresan 900 mil pesos al mes para el Ayuntamiento. El único problema de Orizaba es que las multas son caras, pero de ahí en fuera han servido bien porque antiguamente los mismos comerciantes tomaban frente a sus negocios los sitios y allí se apostaban por horas, ahora con el pago hay que girar y rolar y eso ayuda también al comercio. Aunque en Xalapa dicen que hay muchas presiones para que se haga un negocio privado. A ver de qué cuero está formado Ahued Bardahuil. Qué llame a Orizaba y pregunte.

EL DESLIZ DEL ARGENTINO

Los argentinos, no todos, pero algunos, ya saben ustedes que son sencillitos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, amigo de AMLO, tuvo un exabrupto de una frase que atribuyó a Octavio Paz, nuestro Nobel, y se la desmintieron. Por quedar bien y sentirse europeo, frente al presidente de España, un tipo a quien ya se le ven las alas porque pronto, en la próxima elección lo echan con una patada en el trasero, Pedro Sánchez, dijo: “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros llegamos de los barcos europeos”. Ah chingá. Entonces, sobre las frases me acordé de aquella cuando Carlos I de España, presumió: “Hablo el italiano con las mujeres, el francés con los hombres, el alemán con mi caballo y el español con Dios”.

OPOSITORES: 22 MILLONES. AMLO: 21 MILLONES.

YA SE SABE que las matemáticas no son el fuerte del presidente, por eso alguien debería aclararle que con los resultados electorales del domingo… ¡le habrían revocado el mandato!

DE ENTRADA, la participación del 50 por ciento del electorado habría hecho vinculantes sus resultados. Si se suman los votos de PAN, PRI, PRD y MC, en lo individual y en coalición obtuvieron 22 millones 356 mil sufragios, que se leen como un rechazo al presidente y su proyecto.

EN TANTO que Morena y sus aliados, sumando todo su capital, se quedaron por debajo: 21 millones 454 mil votos. Así es que, si Pitágoras no miente, alguien no debería estar feliz, feliz, feliz.

EN EL VELATORIO LA LUZ (VERACRUZ)

Ayer de pisa y corre me fui a Veracruz, al velatorio La Luz, del fraccionamiento Floresta, a dar el abrazo y pésame a mi amigo, José Luis Rico, a su esposa, a su hija y nietos por el fallecimiento doloroso de su hijo, José Luis Rico Lira, quien a sus 51 años emprendió el viaje a encontrarse con el Señor y descansar en paz. Allí mismo me acordé de aquella frase de la muerte del gran Carlos Fuentes: “Qué injusta, qué maldita, qué cabrona es la muerte que no nos mata a nosotros sino a los que amamos”. Junto al ataúd lucía una foto suya de cuerpo entero y otra donde posaba junto a su bicicleta, porque era gran deportista de clubes de ciclismo. Descanse en paz y Dios dé resignación a la familia.

