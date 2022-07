Muere James Caan, actor que le dio vida a ‘Sonny Corleone’ en El Padrino

Estados Unidos. – El actor James Caan, que será recordado en la historia del cine por interpretar a Sonny Corleone en la saga The Godfather, falleció la noche del miércoles a los 82 años, informó este jueves su familia a través de su perfil de Twitter.

“La familia aprecia el amor y las condolencias y pide que se continúe respetando su privacidad en este difícil momento”, añadió el comunicado.

Por su papel en la primera entrega de The Godfather, Caan recibió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto, aunque en un inicio audicionó para el papel de Michael, que finalmente interpretó Al Pacino.

Foto: Noticieros Televisa

¿Quién fue James Caan?

El histrión comenzó su carrera como actor profesional en la década de los años sesenta, apareciendo en episodios de series como Doctor Kildare. Su debut en Broadway fue gracias a Blood, Sweat and Stanley Poole, protagonizada por Peter Fonda, en el año 1961.

El nacido en el bronx asistió a la universidad en Michigan State, donde también jugó americano. Entre su filmografía destacan títulos como The Rain People (1969)-también bajo la dirección de Francis Ford Coppola- además de Brian’s Song (1971), en donde le dio vida al jugador de futbol americano Brian Piccolo, Rollerball (1975), The Gambler (1974), Elf (2003) y A Bridge Too Far (1977).

En 1980 dirigió y protagonizó el filme Hide in Plain Sight; fue la única vez que se puso detrás de la cámara en un proyecto. Se le suman apariciones en series como Hawaii Five-O, junto a su hijo, The Warden of Red Rock y Las Vegas.

Foto: La República

En su trayectoria -de más de cinco décadas- también prestó su voz en la película animada Cloudy with a chance of Meatballs (2009) con el personaje de Tim Lockwood. En cuanto a su vida personal, se casó cuatro veces.

Con información de EFE