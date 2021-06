Muere otro sacerdote por COVID en Arquidiócesis de Xalapa

Xalapa, Ver.- Desde el año pasado el director de Turismo Municipal en Xalapa, Luis Eduardo Ros Martínez «no se ha aparecido», por lo que pareciera que dicha área a pesar de que cuenta con un presupuesto del Ayuntamiento para atraer visitantes a la capital, simplemente no existe, reclamó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR) en esta capital, Bernardo Martínez Ríos:

«La Dirección de Turismo Municipal está ausente, no existe. No se ha aparecido desde que está la pandemia. No sabemos cuál es el rumbo y eso es muy lamentable, sobre todo en una economía como la de Xalapa donde muchos compañeros hoteleros se la vieron muy difíciles. Están todavía sufriendo las consecuencias» dijo este jueves luego de que el representante del sector hotelero reclamara urgentemente un plan para reactivar la economía de dicho sector previo al periodo vacacional de verano.

Por tal motivo dijo que el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero debe dar cuentas y hacer que funcione dicha área, para que al menos en la parte final de su gobierno de resultados:

«Le estamos pidiendo al alcalde que se haga un llamado a esa Dirección para que se pongan a trabajar en lo que respecta a un plan de reactivación».

Reprochó que sean los empresarios apoyados únicamente por la Dirección de Desarrollo Económico los que hayan organizado eventos como la Feria del Pambazo para reactivar la economía local en la ciudad:

«No es justo que se le esté dejando todo a una Secretaría como la de Desarrollo Económico, cuando existe una Dirección de Turismo Municipal, que tiene un presupuesto y se tendría que estar trabajando también en aras de un sector que es muy importante» insistí..

Luis Eduardo Ros Martínez ha indignado a la población de Xalapa, pues se ha dedicado a hablar de viajes personales por Europa y ha preferido invitar a qué se viste Venecia, Italia a través de videos en su página de Facebook Gastando Zapatos que registró como agencia de viajes, en vez de trabajar por la promoción turística de la capital.

La página oficial de la Dirección de Turismo de Xalapa únicamente pública fotografías de lugares icónicos de la ciudad y comparte los eventos organizados por el área de Desarrollo Económico Municipal, sin una estrategia turística.

Por Héctor Juanz / Noreste