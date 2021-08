Muere por COVID-19 líder del movimiento antimascarillas en Texas

Texas, Estados Unidos.- Caleb Wallace, de 30 años, reconocido por encabezar una campaña en contra del uso de las mascarillas y otras medidas sanitarias frente al covid-19, murió por esta enfermedad respiratoria. La información fue divulgada por el medio Infobae este lunes 30 de agosto del 2021.

Foto: Foto The New York Times. Caleb Wallace negaba la pandemia y lideraba el movimiento antimascarillas en Texas.

Jessica Wallace, esposa del fallecido, informó que su pareja falleció el sábado 28 de agosto después de haber pasado internado un mes en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

La mujer contó al medio local San Angelo Standard-Times que su esposo empezó a manifestar síntomas del coronavirus el 26 de julio, pero este se negó a realizarse una prueba de diagnóstico o acudir a un hospital.

Un día antes de darse a conocer la noticia de su fallecimiento, su esposa, quien trataba de recaudar fondos para hacer frente a los costos médicos, publicó: “A quienes le desean la muerte, lamento que sus puntos de vista y opiniones les causaran algún daño. He rezado para que él saliera de esto con una nueva visión y un mayor aprecio por la vida. No puedo decir más porque no puedo hablar con él”.

Caleb Wallace el ascenso a su fama

Wallace tomó fama en Estados Unidos y gran parte del mundo después de que, el 4 de julio de 2020, organizó una protesta en la ciudad de San Angelo, Texas, para manifestarse en contra del uso de cubrebocas y las medidas de confinamiento como los cierres de negocios, en medio de la pandemia de COVID-19.

Con este paso nació el grupo San Angelo Freedom Defenders, cuyo objetivo declarado en Facebook era “educar y capacitar a los ciudadanos para que tomen decisiones informadas sobre la política local, estatal y nacional y para alentarlos a participar activamente en su deber de asegurar los derechos otorgados por Dios y protegidos constitucionalmente”.

Foto: Robert Franklin, South Bend Tribune. Durante los movimientos encabezados por Caleb Wallace se fortalecieron peligrosas teorías de la conspiración.

En torno a su discurso se fortalecieron peligrosas “teorías de la conspiración” que rechazan la evidencia científica, alentando prácticas que, en los hechos, ponen en peligro la salud pública. Entre ellas, el rechazo a la eficiencia del cubrebocas como medida de protección contra la circulación del COVID-19 en el aire que se respira.

De acuerdo con el último conteo de la agencia AFP, van 4,500,620 personas fallecidas por COVID-19 desde el inicio de la pandemia en el mundo. Actualmente, hay 10 mil personas que fallecen diariamente por esta causa y Estados Unidos vuelve a encabezar la lista de países con la media de muertos más alta en los últimos 7 días, con 1,290 fallecidos.

Redacción Noreste