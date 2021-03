Mujer es encontrada sin vida en el interior de su domicilio en Arboledas en Papantla

Oaxaca.- Sujetos desconocidos dispararon a la fachada de la vivienda de la precandidata del Partido Morena a presidenta municipal en Zimatlán de Álvarez, Aimé Rodríguez Vásquez, denunció la misma agraviada, quien dijo teme por su vida y la de su familia, por lo que demandó una investigación pronta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE).

De acuerdo con la versión que la aspirante difundió en sus redes sociales, la madrugada del viernes alrededor de las 04:00 horas varios impactos de arma de fuego hicieron blanco en su domicilio.

Yo me encuentro muy temerosa. Estoy a la expectativa de que me pueda ocurrir algo a mi o a familia. Ustedes saben que tengo una intención política. Me queda claro, esa es la razón por la que estoy siendo atacada”.