Mujer escapa de Afganistán para reencontrarse con su hermana en Chile 14 años después

Afganistán.- Tras la llegada al poder del los Talibanes al país Zainab dejó de ser una exitosa profesora, sumiéndose en una terrible depresión que la llevó a pensar en el suicidio como un medio de escape ante tal situación.

En este sentido, La mujer afgana, con estudios de psicopedagogía en la Universidad de Kabul y una maestría en psicología en Chipre, paso de vivir cómodamente en la ciudad montañosa de Bamiyán, a escapar por tierra a Pakistán, para finalmente llegar a Chile como refugiada gracias a su hermana.

“Estaba desesperada, tan llena de miedos e incertidumbres que dejaba una ventana abierta en el tercer piso de la casa donde me acogieron en Kabul (…) Si los talibanes querían llevarme, yo me lanzaría para quitarme la vida”, cuenta Zainab a BBC.

Tras la retirada de las tropas estadounidenses Zainab sintió la amenaza que suponía también para ella el retorno del radicalismo, especialmente porque era una mujer que daba clases en la universidad y en una escuela construida por Estados Unidos, sumándole a esto, su trabajo se realizaba en Bamiyán, una ciudad que era referente cultural y de las artes, todo lo contrario al régimen Talibán.

Poco después de la “victoria de los talibanes” en el país, Zainab comenzó a ser perseguida por ser una educadora y una mujer divorciada, los talibanes la tacharon de ser una “infiel” y fue perseguida por el movimiento radical.

“Cambié tres veces mi número y aun así seguían llegando las advertencias: Vayas donde vayas, te vamos a encontrar, me escribieron”, relató.

“Antes de ser asesinada, violentada en mis derechos, tomada como botín de guerra o que no me dejarán nunca más enseñar, tomé la decisión de abandonarlo todo y cruzar la frontera hacia Pakistán”, remató

La madrugada del 17 de agosto, Zainab y seis amigos tomaron el bus más barato y desvencijado rumbo a Kandahar, la cuna espiritual y lugar de nacimiento del Talibán.

Habían conseguido el contacto de un traficante de migrantes que los haría cruzar a Pakistán por el paso sureño de Spin Boldak.

“Me puse un vestido largo, modesto, que me cubría hasta los tobillos. Encima, un gran velo que me tapaba casi por completo, excepto los ojos. Debajo tenía puesto un pantalón al que le había cosido por dentro un bolsillo a la altura del muslo para esconder mi pasaporte, el dinero y mi celular”, relató.

En su trayecto a la libertad, Zainab recuerda la violencia que se vivía en distintas partes del país, en este sentido también expresó la terrible experiencia de pasar por varios controles del ejército talibanes.

“Pasamos nueve controles talibanes (…) Los hombres subían al bus con el rostro tapado (…) Nos miraban directamente a los ojos, uno por uno, como tratando de reconocer a alguien (…) Se me cortaba la respiración, sudaba como si me hubieran tirado agua encima, me sentía aturdida”, dice Zainab.