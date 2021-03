¡Mujer sin filtros! Bárbara de Regil muestra sus imperfecciones

México. – Luego de la noticia de que el zorrillo “Pepe Le Pew” sería cancelado del nuevo film de Space Jam (Looney Toons) por “fomentar el acoso”, usuarios en redes sociales pidieron hacer lo mismo con un personaje femenino de una de las series televisivas más reconocidas en América Latina: El Chavo del 8.

Se trata de “Doña Clotilde”, mejor conocida como “La Bruja del 71”, una mujer de edad mayor que vive en la icónica vecindad, en el departamento número 71, y que fue interpretada por la actriz nacida en Campeche, Angelines Fernández (1922-1994).

Foto: El Tiempo

Y es que en la serie, estaba enamorada de “Don Ramón”, interpretado por Ramón Gómez Valdez, por lo que tenía una insistencia por conquistarlo. Con frecuencia lo asediaba con su presencia, en algunas escenas lo abrazaba o se le iba encima, además de llamarlo “rorro” (guapo) en múltiples ocasiones. Incluso, en un capítulo aparecía como una bruja “real” haciendo un brebaje para lograr enamorarlo.

La razón por la que usuarios de redes sociales piden cancelar a “La Bruja del 71″ en El Chavo del 8La mujer de edad mayor está enamorada de su vecino “Don Ramón”.

Foto: Uniradioinforma

Luego de la noticia de que el zorrillo “Pepe Le Pew” sería cancelado del nuevo film de Space Jam (Looney Toons) por “fomentar el acoso”, usuarios en redes sociales pidieron hacer lo mismo con un personaje femenino de una de las series televisivas más reconocidas en América Latina: El Chavo del 8.

Foto: Bolavip

Se trata de “Doña Clotilde”, mejor conocida como “La Bruja del 71”, una mujer de edad mayor que vive en la icónica vecindad, en el departamento número 71, y que fue interpretada por la actriz nacida en Campeche, Angelines Fernández (1922-1994).

Y es que en la serie, estaba enamorada de “Don Ramón”, interpretado por Ramón Gómez Valdez, por lo que tenía una insistencia por conquistarlo. Con frecuencia lo asediaba con su presencia, en algunas escenas lo abrazaba o se le iba encima, además de llamarlo “rorro” (guapo) en múltiples ocasiones. Incluso, en un capítulo aparecía como una bruja “real” haciendo un brebaje para lograr enamorarlo.

“Doña Clotilde” no escatimaba en demostraciones de afecto hacia su vecino, a tal grado que el papá de “La Chilindrina” en ocasiones no sabía qué hacer con esta situación y mejor se encerraba en su casa.

Foto: En Cancha

La polémica se encendió esta semana a partir de la circulación de un posteo en Instagram, Facebook y Twitter, en la que se cuestiona por qué no se hablaba de que la conducta de “La Bruja del 71” también “promovía el acoso sexual”.

Todo el mundo habla de cómo ‘Pepe Le Pew’ acosaba a la gata, pero no los veo quejándose de cómo la Bruja del 71 acosaba a Don Ramón.

“Jajajaja totalmente ridículo. Hasta parece que lo que quieren cancelar son los personajes masculinos”, “En ese caso, también Doña Florinda por violencia de género”, fueron algunos comentarios al respecto en redes sociales.

Hasta el momento Grupo Chespirito S.A. de C.V., compañía que tiene los derechos de las series de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, no se ha pronunciado sobre el tema.

Personajes animados bajo la polémica

El periodista del The New York Times, Charles M. Blow, indicó que Pepe Le Pew, de fomenta la cultura de la violación en los niños ya que normaliza el acoso hacia las mujeres, al sugerir que un “no” no es una negativa.

Foto: Clarín

Ante ello, en redes sociales surgieron señalamientos contra la caricatura coreana de 2006, Pucca, ya que tenía el mismo argumento, una obsesión por lograr la atención del ninja Garu.

Foto: Prime Video

Lo mismo sucedió con Peggy, del Show de los Muppets, que desde 1976 acosó y abusó de la Rana René en múltiples episodios.

Foto: Carbón made

Sin embargo el debate en redes no es nuevo. Han existido diversos personajes animados que han sido señalados por representar actitudes negativas y estereotipos erróneos que han sido modificados.

Por ejemplo Lola Bunny, la conejita que en 1996 en Space Jam acompañó a Michael Jordan a ganar el juego del siglo; pero en la nueva entrega de la película, ahora con LeBron James, el personaje aparece con ropa holgada y las piernas menos largas que en la primera película.

“Nos asegurarnos de que tuviera un longitud adecuada en sus pantalones y fuera femenina sin ser cosificada. Preferimos cimentar su destreza atlética, sus habilidades de liderazgo, y convertirla en un personaje tan completo como los demás”, explicó Malcom D. Lee, director de Space Jam: a New Legancy.

Con información de Infobae

También te puede interesar ver: Hija del creador de Pepe le Pew está molesta por la cancelación del personaje