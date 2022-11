Mujeres marchan en Xalapa en el 25N

Xalapa, Ver.– Mujeres en Xalapa marcharon por el centro de la ciudad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer denominado 25N.

Foto: Héctor Juanz

Partieron del Teatro del Estado y por la avenida Ávila Camacho llegaron al viaducto donde hicieron el akelarre feminista para denunciar casos de violencia. En esta ocasión se unieron diputadas como Ruth Callejas Roldán.

Foto: Héctor Juanz

En el monumento a la madre hicieron un pase de lista de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio.

Foto: Héctor Juanz

«El que no grite es poli», «él violados eres tú», «no que no si que si ya volvimos a salir», «no somos uno no somos cien pinche gobierno cuéntanos bien» fueron las consignas.

Foto: Héctor Juanz

Edificios como la Torre de Seguridad Pública y la Catedral fueron resguardados y la vialidad interrumpida durante esta protesta contra la violencia.

Por Héctor Juanz