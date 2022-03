Multas de hasta 11 mil pesos a quien infrinja el reglamento de tránsito en PR

Poza Rica, Ver.– La delegación de Tránsito del Estado, exhortó a los ciudadanos a cumplir con el reglamento y ley 561 del Estado de Veracruz, ya que las multas que se aplicarán van de los más de 3 mil pesos, por acciones como no ceder el paso a peatones.

De acuerdo con esta dependencia una de las infracciones que son más comunes son: pasarse ma luz ámbar del semáforo, pasarse la luz roja no utilizar no utilizar cinturón de seguridad y no ceder el paso a los peatones.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Estas fantas se sancionan con una multa de 40 UMAs, que para este año equivale a 3 mil 848 pesos, por trarase de una falta muy grave en ocasiones no alcanzan descuento, como es el caso de conducir sin licencia o sin permiso para conducir vigentes (licencia vencida).

Otras infracciones que tanbien son comunes son utilizar polarizados entintados o película antiasalto oscura, falta considerada como grave y que se sanciona con un monto de 30 UMAs, o 2 mil 886 pesos.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Si se sorprende a un conducir utilizando el teléfono celular al momento de manejar, se impone una multa de 30 UMAs, sin embargo, si el conductor consume en estado de ebriedad, se aplica una sanción de 115 UMA,s que quitasen a 11,700 (sin descuento y detención de la unidad).

Por Isaac Carballo Paredes

