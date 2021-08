Multas y hasta prisión a quien no use cubrebocas en Coatepec

Xalapa, Ver.- Las autoridades municipales de Coatepec no han descartado multar económicamente y castigar con cárcel a quien no use el cubrebocas en dicho municipio vecino de Xalapa.

Ante el aumento de casos positivos a COVID-19, el presidente municipal Luis Enrique Fernández Peredo advirtió que sigue vigente el acuerdo de Cabildo aprobado en mayo que contempla el arresto de hasta 72 horas como castigo a quien no acate dicha recomendación de las autoridades sanitarias.

“Al inicio de la pandemia hubo mucha resistencia, mucha molestia de parte de los ciudadanos. Se intentó no aplicarla, sin embargo, pues está vigente y en su caso se pudiera aplicar desde multa, arresto a quien no haga caso. Estamos en foco rojo” dijo recientemente entrevistado en Xalapa.

El alcalde panista precisó que hasta ahora no se ha sancionado a la población por no usar el cubrebocas, pues a través de los elementos de la Policía Municipal y Protección Civil regalan cubrebocas a quien no los usa en las calles.

Aunque es notorio el exceso de pasajeros en el transporte público durante los traslados de Coatepec a Xalapa y viceversa, no se ha regulado dijo, pues es responsabilidad del Gobierno del Estado que a través de la Dirección General de Transporte Público se evite que sobrepase el 50 por ciento de su capacidad, subrayó.

Por: Héctor Juanz