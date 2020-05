Abuelita vence al coronavirus y celebra con cerveza. Jennie Stejna es una mujer polaca de 103 años de edad que, acaba de sobrevivir al Coronavirus y para festejar el triunfo, lo celebró con una cerveza, publica Radio Fórmula.

Hace tres semanas, Stejna fue la primera en dar positivo al Covid-19 en la residencia de ancianos donde vive.

Jennie comenzó con fiebre por lo que fue trasladada a una habitación separada para evitar que contagiara a más personas.

Conforme los días pasaron, Jennie comenzó a empeorar, por lo que el personal de la residencia para ancianos contactó a la familia de Stejna para que pudieran darle el último adiós.

Abuelita vence al coronavirus y celebra con cerveza

Shelley Gunn, su nieta, acudió al lugar para despedirse de su abuelita. Cuando se reunió con su pariente, Gunn le preguntó a Stejna si ya estaba lista para partir al cielo, a lo que la ancianita le dijo que sí.

Pese a las pocas posibilidades que existían de que Jennie se recuperara, el 13 de mayo comenzó a recuperarse.

Y así, días más tarde, su nieta orgullosa, aseguró que su “valiente abuelita” venció al virus.

Para celebrar la hazaña, el personal de la residencia de ancianos le dio a Jennie una cerveza fría.

También podría interesarte: Carlos Ballarta con coronavirus; el comediante dio positivo

103-year-old Jennie Stejna was one of the first to test positive for #Coronavirus in her Wilbraham nursing home… luckily she was able to pull through and she celebrated it by chugging an ice-cold Bud Light! https://t.co/4dnWWZopiA

— Real Radio 94.3 (@RealRadio921) May 28, 2020