Abuelito italiano muere por distanciamiento social ante pandemia

Abuelito italiano muere por distanciamiento social. Si bien la pandemia del coronavirus es grave, es casi tan severo el efecto que produce el distanciamiento social que de esta resulta, que también enferma las emociones y los afectos.

Este fue el caso de Giovanni Battista Calvi, un hombre de 106 años que murió “de tristeza” este fin de semana en el hogar para mayores en el que vivía en Incisa Scapaccino, en el norte de Italia, al no poder reencontrarse con su familia debido a la pandemia.

El hombre creía que sus familiares habían muerto durante la emergencia sanitaria y que nadie se atravía a decirle la verdad, según dijeron los trabajadores del hogar al diario La Stampa. No entendía que la prohibición de las visitas era una medida necesaria para protegerlo del virus e interpretaba que estaba siendo engañado respecto a la vida y salud de sus seres querido, se encontraba sumamente preocupado.

“Ustedes son como yo, cuando me enviaron a la guerra con un rifle oxidado. Me daba vuelta y veía muchos muertos, como ahora en la televisión. Díganme la verdad, los míos han muertos todos. No me alimento porque quiero irme con ellos”, le decía a su médico, Giovanni Calosso, y a los trabajadores del hogar.

En la última parte de su vida, Giovanni Battista se había convertido en uno de los residentes más activos de la residencia Opera Pia Ferraro de Incisa Scapaccino: alentaba a los compañeros a levantarse de la cama, ir al gimnasio y a estar arreglados para el almuerzo. Este invierno, antes de que se desatara la emergencia del coronavirus, había entrenado a un cachorro para buscar trufas en el jardín de la residencia.