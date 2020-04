Abuelitos fallecen por COVID-19 con 6 minutos de diferencia. La feliz y enamorada pareja conformada por Stuart Baker y Adrian Baker, de 72 y 74 años, recientemente habían celebrado su 51 aniversario de bodas, por desgracia, su historia tuvo un triste final ya que ambos se contagiaron de coronavirus.

A mediados del mes de marzo, comenzaron a sentirse mal.

Por desgracia, el pasado domingo después de haber presentado complicaciones, ambos fallecieron, con seis minutos de diferencia.

Buddy Baker, hijo de la pareja y ex agente de la NFL, en su cuenta personal de Twitter compartió su reciente perdida y aprovechó para reiterar a las personas la gravedad de la pandemia por covid-19 en el mundo.

De igual manera, comentó lo fundamental que es el que las personas sigan al pie de la letra las recomendaciones de los expertos de salud pública, como lo es el distanciamiento social, lavado correcto de manos, entre otras tantas.

“Hasta que te toca o toca a alguien que conoces o escuchas una historia, te sientes removido por ella” “Espero que el fallecimiento de mis padres no sea en vano”

Buddy, comentó que sus padres habían acudido al médico después de comenzar a sentirse mal ambos, los enviaron a casa pero al no presentar mejoría decidieron regresar al hospital.

El doctor que los revisó los envío de nueva cuenta a su hogar para permanecer en Cuarenten, hasta que desaparecieran los síntomas.

La salud de la pareja no presentaba ninguna mejoría, días se sentían mejor y otros tantos no. Cabe remarcar que hasta este momento, no se sabe con exactitud si estaban contagiados de coronavirus, ya que esto sucedió antes de que se declarara Estados Unidos como estado de emergencia.

Stuart, fue admitido en el hospital puesto que presentaba problemas previos de asma, mientras que su esposa Adrian, se quedó en casa aun con síntomas.

Un día Buddy recibió una llamada donde personal del hospital confirmaba que su padre había dado positivo por Covid-19, y pensó que su madre también estaba contagiada.

Buddy y junto con sus hermanos trasladaron a su madre al hospital, donde los médicos les dieron la mala noticia de que no sobreviviría debido a sus bajos niveles de oxígeno.

La pareja fue trasladada a un centro de cuidados paliativos con el asesoramiento de profesionales.

“Eran tan compatibles e inseparables”

Por desgracia esta historia no tuvo un final feliz ya que estos abuelitos fallecen por COVID-19 con 6 minutos de diferencia.

Con información tomada de El Debate