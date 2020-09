Alain Cocq volverá a comer; pretendía dejarse morir de hambre. Alain Cocq, el ciudadano francés que sufre una enfermedad incurable y anunció su intención de dejarse morir, aceptó este miércoles volver a alimentarse, le dijo a la agencia AFP.

“Ya no podía seguir llevando este combate”, dijo Cocq, de 57 años, desde el Hospital Universitario de Dijon, donde fue admitido el lunes tras cuatro días de interrupción de su tratamiento y alimentación.

“Lo siento, pero necesito serenidad para partir en paz”, indicó en su página de Facebook, la misma en la que iba a retransmitir su ‘desconexión’ el pasado viernes hasta que esa red social le bloqueó el video en directo.

Cocq dijo a la AFP que podría volver a su casa “en 7 a 10 días”. “El tiempo para recuperarme un poco y poner en pie un equipo de hospitalización en casa”, apuntó.

Este activista del derecho a morir con dignidad tiene una enfermedad extremadamente rara que obstruye sus arterias y le causa un intenso sufrimiento. La dolencia no tiene nombre y hace que las paredes de sus arterias se peguen, provocando una “isquemia”, esto es, un paro o insuficiencia de la circulación sanguínea en un tejido o un órgano. El hombre había suspendido todo tratamiento y comida el viernes por la noche.

“Decidí decir basta”, explicó recientemente a la AFP este hombre, que sufrió nueve operaciones en cuatro años y es víctima de descargas eléctricas cada “dos o tres segundos”.

Mis intestinos se vacían en una bolsa. Mi vejiga se vacía en una bolsa. No puedo alimentarme, así que me ceban como a un ganso, con un tubo en el estómago. Ya no tengo una vida digna, relató.

Postrado en una cama, sufriendo un martirio debido a la enfermedad que le consume desde hace años, el hombre había apelado al presidente Emmanuel Macron, pidiéndole que le ayudara a morir y que autorizara un suicidio asistido por un médico. El mandatario, no obstante, se negó a cumplir con su pedido.

Aunque el propio Cocq se considera “en fase final desde hace 34 años”, no puede probar que su muerte es inminente, pero espera que su caso provoque un “electroshock” que permita “autorizar el suicidio asistido”.

