Alerta en Londres por nueva variante de covid; decretan confinamiento navideño

Muchas personas en el transcurso de la pandemia por coronavirus continúan escépticas sobre esta enfermedad, pero quizá al ver las siguientes fotografías cambien su opinión.

Para muchos de nosotros, aislados en casa, la lucha en el frente del Covid-19 es un misterio. No somos conscientes de la energía y los sacrificios que realiza el personal médico para combatir la pandemia, y el sufrimiento que provoca a los enfermos.

Pero Go Nakamura está aquí para ayudarnos a comprender mejor la situación. Este fotoperiodista lleva algo más de un año viviendo en Houston y desde mayo ha visitado más de 20 veces el centro médico United Memorial, documentando lo que ocurre en el ala del COVID.

Esta semana, los muertos por Covid en EEUU han sobrepasado las 300,000 personas. Esperamos que estas imágenes nos hagan poner en guardia nuestro sentido colectivo de la responsabilidad y nos recuerden hacer todo lo posible para estar a salvo.

Trabajadora sanitaria descansando frente a un ventilador en la UCI para Covid-19, 30 de Junio

Foto: Revista Bored Panda.

31 de Octubre. Trabajador médico dando la mano a un paciente de Covid mientras recoloca su cama



Foto: Revista Bored Panda.

2 de Julio. Personal médico descansando en la UCI de Covid

Foto: Revista Bored Panda.

«Es muy duro lo que ocurre ahí dentro. Y a mi no me dejan ver lo peor. A veces quiero taparme los ojos, pero tengo que hacer la foto, y quiero que sepan cómo otros están sufriendo, no solo los pacientes, también el personal médico.»

«El dr. Varon lleva 260 días trabajando sin parar, y los enfermeros no han tenido días libres desde principio de verano. Trabajan duro. Si puedo mostrar mis fotos y que la gente aprecie lo que hacen y sepan lo que ocurre aquí dentro, piensen qué pueden hacer para mejorar la situación.»

El doctor Jacques Bistre Varon dando la vuelta a un paciente de Covid para que esté boca abajo

Foto: Revista Bored Panda.

Gabriel Cervera Rodriguez, trabajador sanitario, cierra los ojos durante un breve descanso. 2 de Diciembre

Foto: Revista Bored Panda.

26 de Noviembre. Dr. Joseph Varon consolando a un paciente con coronavirus

Foto: Revista Bored Panda.

Personal médico con equipo de protección sacando una camilla con el cadáver de un paciente fallecido por Coronavirus, para llevarlo a un vehículo. 30 de Junio

Foto: Revista Bored Panda.

Máquinas de electrocardiogramas en la cama de un paciente con Covid-19, 7 de Diciembre

Foto: Revista Bored Panda.

Paciente de Covid-10 con ventilador de tipo casco. 28 de Julio

Foto: Revista Bored Panda.

Equipo médico tratando a un paciente de Covid-19. 10 de Noviembre

Foto: Revista Bored Panda.

Con información de la revista Bored Panda.

