Almacén de la UNICEF se quema en El Congo; el lugar contenía material médico destinado a niños y niñas.

Un fuerte incendio se registró este viernes en un almacén de material médico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), cuya ubicación se encuentra en El Congo.

De acuerdo con los reportes locales el equipo, que estaba destinado a niñas, niños y comunidades vulnerables de dicho país africano, resultó afectado por las llamas.

Hasta el momento se desconoce por qué se quemó el almacén de UNICEF que contenía material médico y está específicamente en Kinshasa, capital de El Congo.

Pese a la magnitud del siniestro, que provocó la pérdida total del recinto, afortunadamente no se registraron muertos ni heridos.

Video Received from the DRC where a fire has broken out at the UNICEF depot at UtexAfrica compound in Kinshasa.

No word yet on damage/ whether there are any casualties. pic.twitter.com/7XMDzlJSiR

— Samira Sawlani (@samirasawlani) August 7, 2020