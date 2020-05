Asesinan a afrodescendientes y latinos con coronavirus en NY: enfermera. Nicole Sirotek, enfermera estadounidense, grabó en video un relato que describe la situación de un hospital de Nueva York. Denunció que personas pertenecientes a minorías son asesinadas debido a falta de tratamiento y negligencia.

“Sé que no todo el mundo va a sobrevivir, no soy tan inocente. Sé que vamos a tener muchas víctimas. Pero esta gente no está muriendo por coronavirus (...) Te estoy diciendo literalmente que están asesinando a estas personas. Y nadie me escucha”, aseguró Nicole Sirotek sobre el hospital Elmhurst, de Queens.

Sirotek describió varios ejemplos que aseguró haber presenciado en los que se aplicaron tratamientos que mataron a los pacientes, como intubaciones incorrectas o desfibrilaciones inapropiadas. “Vi a un anestesista colocar un tubo ET y romper un esófago y el tipo se asfixió hasta morir con su propia sangre. El coronavirus no colocó ese tubo incorrectamente”.

Asesinan a afrodescendientes y latinos con coronavirus en NY: enfermera

“Ni siquiera a las organizaciones de apoyo les importa una mierda esta gente. Literalmente, las vidas de los negros no importan aquí. Y, quiero decir, es bastante triste que alguien que es blanca y vive a cientos de kilómetros de esta ciudad le importe más esta gente que a los de esta ciudad.”

“A nadie le importa porque todos son minorías y nosotros estamos en el maldito ‘barrio’. Y eso no está bien. Crecí muy pobre y sé lo que es ser completamente olvidado y que nadie te defienda.”

“Sé que no estoy siendo negligente. Vale, lo sé, joder. Lo que necesito es que alguien me ayude a salvar a esta gente de ser asesinada. De una negligencia grave y una completa mala gestión médica. Y nadie me está escuchando.”

El video se viralizó el pasado miércoles, día en que Estados Unidos celebra el Día Nacional de la Enfermera. Autoridades del hospital Elmhurst no han respondido a estas acusaciones.

También podría interesarte: Violencia contra mujeres es la pandemia más letal: activistas responden a AMLO