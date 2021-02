Atrapan a pedófilo en cuarto de hotel desnudo y con una niña de 13 años

Estados Unidos.- Estados Unidos superó la barrera del medio millón de decesos por covid-19, esto en medio de la esperanza por la campaña de vacunación que ha continuado en el país y la imposición de mayores medidas sanitarias tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Ante el sombrío hito en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ordenará que las banderas en los edificios del gobierno federal sean izadas a media asta durante cinco días, anunció su vocera, Jen Psaki.

El mandatario demócrata prevé hablar a la nación desde la Casa Blanca antes de asistir a una ceremonia de encendido de velas y un minuto de silencio con su esposa Jill, junto a la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff.

A diferencia de su predecesor, el republicano Donald Trump, quien a menudo buscaba minimizar la enfermedad, Biden ha hecho del combate a la pandemia su máxima prioridad.

El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, calificó este domingo como «terrible» y «realmente horrible» que el país tenga 500 mil muertes a causa de la pandemia del coronavirus, que ha sido contraído por más de 28 millones de estadunidenses.

«Si miras ahora lo que ha pasado, y todavía no estamos fuera de eso, medio millón de muertes. Es terrible. Es histórico. No hemos visto nada ni siquiera parecido a esto durante más de 100 años desde la pandemia de influenza de 1918”, declaró el experto al programa «Meet the Press”, de la cadena NBC.