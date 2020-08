Australia es sorprendida por nevada, una inusual nevada provocada por una ola de aire antártico cae en zonas bajas de varios estados de Australia, sorprendiendo a los habitantes.

Una ola de aire antártico que está llegando al sureste de Australia provocó hoy nevadas en bajas alturas en varios estados, lo que hizo que muchas personas disfrutaran del inusual fenómeno pese a los fuertes vientos y el cierre de varias carreteras.

Las redes sociales se vieron inundadas de imágenes de aldeas y paisajes nevados en Nueva Gales del Sur (NGS), Victoria, el Territorio Capital de Australia y la isla Estado de Tasmania.

Hoy tuvimos una #nevada ligera en #Canberra y escuchamos que algunos copos rebeldes cayeron en el Parlamento (en la capital de la nación)”, tuiteó la Oficina Meteorológica.

We've seen light #snow make it to #Canberra today, and yes even heard a few rogue flakes landed on Parliament House. The capital has managed to crawl to 7.5, but with wind chill never felt warmer than zero https://t.co/so4UUlYivQ

If that stays as max it'll be coldest since 2016 pic.twitter.com/EThnDsRpTQ

— Bureau of Meteorology Australian Capital Territory (@BOM_ACT) August 22, 2020