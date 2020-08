Avión con 191 pasajeros se estrella en India; hay 17 muertos. Avión con 191 pasajeros se estrella en India; hay 17 muertos. Un avión de la aerolínea Air India Express procedente de Dubai con al menos 191 pasajeros se partió en dos este jueves al realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Kozhikode, también llamado Calicut, en el estado de Kerala, India. Salió de la pista de aterrizaje y llegó hasta un valle aledaño, partiéndose en dos en medio de fuertes lluvias. Bomberos y ambulancias se trasladaron rápido al lugar.

Hasta el momento se reporta la muerte de al menos 17 personas, entre ellas el piloto, y 173 heridos, al menos 20 de ellos de gravedad, que ya se encuentran hospitalizados, de acuerdo a fuentes policiacas.

“Se nos ha informado que todos los que sobrevivieron al accidente están heridos”, dijo el oficial de policía Sujith Das, quien mencionó que hay “al menos 89 personas” hospitalizadas en Kozhikode. El accidente ocurrió alrededor de las 7:40 p.m. hora local de este viernes 7 de agosto, sin que el impacto haya provocado incendios. Funcionarios del aeropuerto reportaron una gran cantidad de víctimas en el lugar.

Air India plane with 191 passengers skids off runway in Calicut. More details awaited. #calicut#karipur pic.twitter.com/0Sba8Bdh2W

