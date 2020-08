Black Lives Matter protesta en Wisconsin por ataque a Jacob Blake, el gobernador de Wisconsin ordenó el traslado de elementos de la Guardia Nacional para controlar las protestas que registran su segundo día tras el ataque contra el afroamericano Jacob Blake.

Centenas de personas se reunieron salieron a las calles de Kenosha, Wisconsin, para protestas por el ataque al afroamericano Jacob Blake a manos de la policía, donde ha habido altercados entre elementos de seguridad y manifestantes.

#BREAKING Garbage truck in front of the courthouse has exploded. #Kenosha

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, convocó a la Guardia Nacional por temor a otra ronda de protestas violentas registradas el domingo. Las autoridades del condado también anunciaron un toque de queda a las 20:00 horas. Aseguró que es su responsabilidad “proteger la infraestructura y asegurarse de que nuestros bomberos y otras personas involucradas estén protegidas”.

Las tensiones estallaron nuevamente el lunes temprano después de la conferencia de prensa con el alcalde de Kenosha, John Antarmian, que originalmente se llevaría a cabo en un parque, se movió dentro del edificio de seguridad pública de la ciudad.

KENOSHA: #BLM arsonists light another dump truck on fire outside the courthouse pic.twitter.com/yws5A9oOIl

Cientos de manifestantes se apresuraron al edificio y una puerta se rompió antes de que la policía con equipo antidisturbios rociara con gas pimienta a la multitud. Al momento se mantienen las protestas sobre la ciudad.

En los disturbios que siguieron al tiroteo de Blake el domingo, las publicaciones en las redes sociales mostraban a los vecinos reunidos en las calles y gritando a la policía. Otros parecían arrojar objetos a los agentes y dañar vehículos policiales. En una escena que refleja las protestas generalizadas de los últimos meses por la brutalidad policial y la desigualdad racial, los manifestantes se dirigieron al Edificio de Seguridad Pública del Condado de Kenosha, que alberga los departamentos de policía y alguacil.

En un video de teléfono celular hecho por un espectador, Blake recibió un disparo, aparentemente en la parte de atrás, mientras se inclinaba hacia su vehículo mientras sus tres hijos estaban sentados dentro. El tiroteo ocurrió alrededor de las 17:00 horas del domingo y fue capturado desde el otro lado de la calle en un video que se publicó en línea. La policía de Kenosha no tiene cámaras corporales, pero sí micrófonos adheridos al cuerpo.

Jacob Blake was shot in the back 7 times. This is what they’re doing in Kenosha.

Unarmed. And was breaking up a fight. But he gets shot.

This was a shoot to kill. And yet, people will still try to justify this.

YOU CAN’T. pic.twitter.com/gUQFJ8jLcB

— Sir Abdur Pricè (@abdurprice) August 24, 2020