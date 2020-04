Canadá recibe mascarillas defectuosas se compraron en China

Canadá recibe mascarillas defectuosas. La Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC, por sus siglas en inglés) dio a conocer que las mascarillas que adquirieron en China y que serían enviadas a los trabajadores del sector salud que trabajan en la contención de la pandemia de coronavirus (Covid-19).

El Departamento de Salud de Canadá, informó que se compraron un millón de mascarillas KN95 a China pero al recibirlas se percataron que estas no cumplían con las normativas federales de calidad para su uso contra el Covid-19.

“Hasta la fecha, PHAC identificó aproximadamente un millón de máscaras KN95 que no cumplen con las especificaciones para los entornos de atención médica. Estos artículos no se distribuyeron a las provincias y territorios para la respuesta de atención de salud de primera línea, y se están evaluando posteriormente para su uso en entornos no relacionados con la atención de salud”.

El gobierno canadiense informó que debido a la falta de estándares de calidad que presentan los insumos no serán entregados al personal médico.

Te puede interesar: Mascarillas con repollos contra covid-19 en Gaza

Eric Morrissette, vocero del Departamento de Salud, mencionó que debido al alza en la demanda de este tipo de artículo de protección ha generado escasez por lo que varios países acuden a nuevos proveedores.

Canadá recibe mascarillas defectuosas; fueron adquiridas en China

La PHAC ha informado que los productos están siendo sometidos a una rigurosa revisión tanto de calidad como de los estándares de protección para los trabajadores; asimismo mencionó que estas mismas revisiones son aplicadas a las donaciones de la cooperación internacional.

De igual manera informaron que las mascarillas no serán devueltas a China, ya que estás podrían ser utilizadas entre los funcionarios que no se encuentran en el sector salud, ya que las medidas de protección no son tan altas como aquellos que se encuentran en la primera línea de atención del coronavirus.

Canadá no es el primer país que recibe equipo con pocos estándares de calidad, España, Turquía, República Checa y Países bajos han reportado también fallas en pruebas médicas y materiales adquiridos en China.