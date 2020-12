Cárcel para el «asesor» y su banda por facturas falsas; evadieron $180 millones

HOMBRE VIOLA a una niña de 6 años pensando que nadie lo ve, se escondió y abuso de la menor el acto pudo ser grabado por cámaras de seguridad de la zona sin que el diera cuenta.

La niña inocentemente salió de sus casa a comprar un jugo su madre según comenta la vigilaba desde el balcón de su casa confiada de que una niña de 6 años pudiera ir a la tienda sin problemas.

No tardo ni unos minutos a que un hombre la siguiera al verla sola, la siguió hasta su casa y abuso sexualmente de ella.

La madre indicó que solamente se descuido unos minutos por los llamados de sus otras hijas y esto impidió que pudiera ver este trágico momento en Navidad.

“Hubo un momento en el que mi otra niña que estaba en el baño, me llama, entonces yo ya entro y pues fue en un momentito porque ya la niña estaba en la puerta y estaba llorando, ella me decía que le habían tocado sus partes íntimas, yo bajé y ya no había nadie”,