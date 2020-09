Caso de Maddie McCann revela pruebas por parte de un fiscal alemán

Caso de Maddie McCann, la niña que fue raptada hace trece años en Portugal revela que existen pruebas físicas de su muerte según un fiscal alemán.

Supuestamente el fiscal alemán llamado Hans-Christian Wolters de Braunschweig, reveló que existen “pruebas físicas” de la muerte de la niña.

Durante una entrevista para un medio local de Portugal, el fiscal respondió de manera afirmativa cuando se le preguntó si la fiscalía tenía esas pruebas.

Posteriormente se le preguntó que pruebas había sobre el caso de Madiie McCann a lo que el sujeto contestó “No puedo decir nada sobre lo que tenemos”.

También te puede interesar: Red de pedofilia en TikTok queda expuesta gracias a una joven

Mientras el fiscal alemán revela las existencia de pruebas en el caso de Maddie McCann, el acusado de su secuestro; Christian B es también investigado en otro caso.

Una supuesta víctima se había puesto en contacto con medios de comunicación británicos en varios países después de la convocatoria de testigos, según Wolters.

Además de confirmar que estaba siendo investigado por la sospecha de haber violado a una joven irlandesa en el Algarve en 2004.

A principios de junio, la Oficina de la Policía Criminal Federal (BKA) y la Fiscalía de Braunschweig habían anunciado conjuntamente que estaban investigando a un alemán. Sujeto etiquetado como sospechoso de haber asesinado a la británica desaparecida Madeleine McCann

Se trata de un delincuente sexual con múltiples condenas por cargos de la misma índole. El abogado del acusado dijo, por su parte, a los medios británicos tener pruebas que exonerarían a su cliente.

Sin embargo, este fiscal reveló que La Fiscalía alemana tiene “evidencias concretas” del caso de Madeleine McCann. Desaparecida en mayo de 2007 de un departamento en Portugal, asegura que está muerta.

“Es evidencia concreta, hechos que tenemos, no meras sospechas… No tenemos evidencia forense de la muerte, no tenemos un cuerpo.

Por ahora no puedo revelarles la información exacta de que disponemos, que indica que nuestro sospechoso asesinó a Madeleine”.