Confinamiento rígido no sirve pues contagio mundial es inevitable: epidemiólogo sueco. Los confinamientos rígidos, conocidos como cuarentenas, y que se llevan a cabo en países como México, no sirven “y no importa lo que uno haga, todos se van a contagiar” de coronavirus, advirtió Johan Giesecke, eminencia de Suecia en Epidemiología.

Suecia implementa un confinamiento suave que se basa en la confianza que existe entre la población, el Gobierno y sus instituciones para enfrentar al coronavirus.

De acuerdo con las cifras de la Universidad Johns Hopkins, en Suecia se registran poco más de 3 mil muertes.

En entrevista con Infobae, Johan Giesecke, miembro del Grupo Asesor Estratégico y Técnico para Riesgos Infecciosos (STAG–IH) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y actual consejero del Gobierno, advirtió que el coronavirus “se propaga como un incendio”.

Advierte que en cuanto al número de muertos, los resultados serán muy parecidos en todos los países, pues se trata de una enfermedad se propaga como un incendio, y lo que uno hace no cambia demasiado.

Sobre las restricciones para frenar el contagio de coronavirus, Johan Giesecke destacó que no hay evidencia científica para la mayoría de las restricciones que están tomando los países.

Explicó que en Europa los países se siguen unos a otros ya que cuando determinado país ve que otro hizo algo, dice ‘tenemos que hacer lo mismo, tenemos que establecer esa restricción’.

En tanto, en Suecia no se creyó que ello fuera apropiado y si se compara con Dinamarca, Noruega y Finlandia, es más alta la cifra de fallecidos en ese país.

No obstante, si se compara con el Reino Unido, allí hay más muertes que Suecia y tienen un aislamiento, por lo que el epidemiólogo cuestiona: “¿Es bueno el confinamiento?”

Bélgica e Irlanda tienen un confinamiento y aunque deberían tener menor mortalidad que Suecia, no lo tienen. El confinamiento suave en Suecia es, de acuerdo con Infobae, de la siguiente manera:

Están prohibidas solo las reuniones de más de 50 personas.

Las universidades están cerradas.

No cerraron jardines de niños y escuelas.

No cerraron restaurantes ni bares, aunque solo se admiten personas sentadas en las mesas, que deben estar a no menos de dos metros de distancia.

Fronteras, peluquerías, cines, teatros, gimnasios y parques permanecen abiertos.

