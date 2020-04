Coronavirus disminuye casi a 0 la propagación después de 70 días revela estudio.

Isaac Ben-Israel es un matemático israelí y actualmente se encuentra estudiando la pandemia de Covid-19.

Su opinión no es la misma que la de la comunidad científica, por este motivo ha recibido gran difusión.

Según el especialista, la propagación del coronavirus “disminuye a casi cero después de 70 días, sin importar las medidas que impongan los gobiernos para tratar de contenerlo”

El fin del crecimiento exponencial: la disminución en la propagación del coronavirus

Un patrón similar (aumento rápido de las infecciones a un pico en la sexta semana y disminución a partir de la octava semana) es común en todas partes, independientemente de las políticas de respuesta.

El siguiente es el texto de un estudio realizado por el profesor Isaac Ben-Israel, publicado por primera vez el 16 de abril del año 2020

El siguiente artículo tiene como objetivo examinar el desarrollo de la enfermedad por coronavirus en Israel desde su inicio hace 56 días (8 semanas).

Resulta que el pico de propagación del virus ha estado detrás de nosotros durante aproximadamente dos semanas y probablemente se desvanecerá en dos semanas más.

El análisis muestra que este es un patrón constante en todos los países. Sorprendentemente, este patrón es común a los países que han sufrido un bloqueo severo, incluida la parálisis de la economía, así como a los países que implementaron una política mucho más indulgente y continuaron en la vida cotidiana.

Un nuevo concepto ha entrado en nuestras vidas: un crecimiento exponencial, es decir, un crecimiento de tasa geométrica. Si efectivamente la corona se propaga de acuerdo con un crecimiento exponencial, Israel habría experimentado el doble de pacientes cada pocos días. Esencialmente, los datos de nuevos infectados adicionales

los casos tendrían que mostrar crecimiento a un ritmo acelerado. ¿Esto sucede en la realidad? El siguiente estudio examinará esta pregunta.

Número de pacientes en Israel

En Israel, el número de pacientes conocidos aumentó de 1 el 20 de febrero a 12,758 el 16 de abril. ¿Había sido el aumento realmente exponencial?

Incluso alguien que no posee conocimientos matemáticos puede leer y darse cuanta gracias al gráfico que el número agregado de pacientes por día no aumenta a un ritmo constante y, por lo tanto, el crecimiento no es exponencial.

La siguiente tabla proporciona una descripción del aumento diario en el número de pacientes nuevos en Israel.

El gráfico anterior muestra que el incremento de nuevos pacientes por día tiene su punto máximo (alrededor del día 41) a aproximadamente 700 pacientes más por día, desde entonces ha cambiado a desvanecerse.

El tiempo requerido para duplicar el número de pacientes ha disminuido de 2 a 4 días al principio a los 30 días de hoy, y continúa disminuyendo:

Otra forma de ver la disminución de la enfermedad es observar las infecciones adicionales diarias en relación con el número total de infecciones, es decir, el porcentaje de nuevas infecciones por día.

Análisis

Teniendo en cuenta los datos, es imprescindible elaborar qué causó la disminución en el número de nuevas infecciones.

Algunos pueden afirmar que la disminución en el número de pacientes adicionales todos los días es el resultado del estricto bloqueo impuesto por el gobierno y las autoridades de salud.

Examinar los datos de diferentes países de todo el mundo arroja un gran signo de interrogación sobre la declaración anterior.

Resulta que un patrón similar (aumento rápido de las infecciones que alcanza un pico en la sexta semana y disminuye a partir de la octava semana) es común en todos los países en los que se descubrió la enfermedad, independientemente de sus políticas de respuesta:

Algunos impusieron un severo y cierre inmediato que incluyó no solo “distanciamiento social” y prohibición de hacinamiento, sino también cierre de la economía (como Israel); algunos “ignoraron” la infección y continuaron con una vida casi normal (como Taiwán, Corea o Suecia), y algunos inicialmente adoptaron una política indulgente, pero pronto volvieron a un bloqueo total (como Italia o el Estado de Nueva York).

No obstante, los datos muestran constantes de tiempo similares entre todos estos países con respecto al rápido crecimiento inicial y la disminución de la enfermedad.

Por ejemplo, nuestros cálculos muestran que el patrón de las nuevas infecciones diarias como porcentaje del número acumulado de infecciones (promedio semanal) es común en todos los países del mundo.

Por lo general, en la primera fase de la propagación, este porcentaje ascendió a alrededor del 30%, disminuyó a un nivel de menos del 10% después de 6 semanas y finalmente alcanzó un nivel de menos del 5% una semana después.

Con información de la revista The Times of Israel.