Coronavirus podría no desaparecer jamás: OMS

Coronavirus podría no desaparecer jamás: OMS . El nuevo coronavirus (COVID-19) podría volverse endémico como el VIH, dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS), al tiempo que advirtió contra cualquier intento de predecir la duración de la enfermedad y pidió un “esfuerzo gigante” para contrarrestarla.

“Es importante dejarlo establecido: el coronavirus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y puede que nunca desaparezca”, declaró el máximo experto en emergencias de la OMS, Mike Ryan, durante una comparecencia de prensa hecha por internet.

Creo que es importante que seamos realistas y no me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá la enfermedad. Creo que no hay promesas en esto y no hay fechas”.