Covid-19: Florida llega a los 11 mil muertos. Este jueves el estado de Florida traspasó las 11 mil muertes por el nuevo coronavirus (Covid-19).

Las muertes por Covid-19 en Florida superaron los 11 mil, tres mil 269 casos nuevos y la tasa de positivos debajo del 10 por ciento de acuerdo al Departamento de Salud del estado.



Desde pasado 1º de marzo, fecha en que se registró oficialmente el primer caso en Florida, han muerto diez mil 868 residentes y 143 no residentes en el estado, lo que hace un total de 11 mil 011.

Te puede interesar:Exmilitar de Estados Unidos es inculpado por supuesto espionaje para Rusia

Los casos acumulados de Covid se elevan a 611 mil 991 y de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Texas le está disputando a Florida el segundo puesto en la tabla de estados con más contagios desde el inicio de la pandemia.

Te puede interesar: Repatrían cenizas de mexicanos fallecidos por Covid en Estados Unidos

Wearing a mask correctly can prevent the spread of #COVID19. When wearing one:

1️⃣ Wash or sanitize your hands before putting it on

2️⃣ Ensure it covers your nose and mouth

3️⃣ Avoid touching it in public

4️⃣ Wash your mask after every usehttps://t.co/TLp6h5xPuZ pic.twitter.com/K61DBLYCHO

— Florida Dept. Health (@HealthyFla) August 27, 2020