Covid-19: ONU pide 35 mil mdd para dar acceso global a vacunas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuatro meses ha recaudado unos tres mil millones de dólares para sus programas de desarrollo y distribución de vacunas, diagnósticos y tratamientos para el Coronavirus (Covid-19).

Sin embargo este jueves el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, mencionó que se necesita 35 mil millones de dólares más.



Antonio Guterres, detalló en los próximos tres meses se deben recaudar al menos 15 mil millones de dólares.

“Para no perder la ventana de oportunidad y optimizar el uso de las nuevas vacunas”.

El secretario general de la ONU aseguró que la pandemia “es la principal amenaza actual a la seguridad global”.

“Seamos claros: no hay una panacea para esta pandemia, no vamos a poder resolver esta crisis a corto plazo, pero la vacuna debe ser un bien de salud pública accesible para todos porque el COVID-19 no respeta fronteras”.