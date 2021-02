Culpan a Donald Trump por muertes de Covid-19 ante fallos en administración de sanidad

Una mujer transgénero llamada Victoria Castro contrajo nupcias con su ahora esposo en una iglesia católica bajo sus ritos y explicó que el ser transgénero no influye en su fe ni la aleja de ser una hija de dios.

Los hechos ocurrieron en Ushuaia, Argentina, cuando el sacerdote Fabián Colman ofició la misa entre la mujer transgénero llamada Victoria y su novio Pablo, pues aseguró que la Iglesia es de todos.

Foto: Facebook.

De acuerdo a una entrevista con el medio Télam, Victoria asegura que su enlace en matrimonio era un día muy significativo para la población LGBTI ya que la iglesia es una de las principales instituciones en la que el derecho a la fe se niega por tener una identidad distinta al género.

Foto: Facebook.

Asimismo, la novia trans de 46 años lució para el día de su boda un vestido en color negro, el cual aseguró que lo portaba porque era un homenaje a todas sus compañeras que no pudieron cumplir ese sueño de casarse por la iglesia; mientras que en su ramillete de flores portaba un lazo con la bandera LGBTI.“Si esta familia que tenemos con Pablo no fue construida desde el amor con la mano de dios, entonces que me digan dónde está dios. Porque Jesús miraba a las personas más allá de su condición. Esa es la iglesia que queremos”Victoria Castro.

Con información de la revista SDP.

También te puede interesar: José Sobrevilla-¿Qué pasa después de haber superado el Covid19?