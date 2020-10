DEA decomisa cargamento histórico de metanfetamina. Las autoridades estadounidenses han informado de un incidente histórico de más de una tonelada de metanfetamina incautada al Cartel mexicano del Pacífico.

El decomiso se logró luego de una serie de allanamientos en el sur de California, informó la agencia antidrogas estadunidense DEA.

#DEA Acting Administrator Timothy J. Shea, Special Agent in Charge Bill Bodner & local law enforcement discussing the largest domestic methamphetamine seizure in #DEA history. Approx. 893 pounds of cocaine, 13 pounds of heroin & 2,224 pounds of methamphetamine. pic.twitter.com/gdeO80nGNK

