Derek Chauvin, asesino de George Floyd fue liberado bajo fianza. El ex oficial de Policía de Minneapolis, Estados Unidos, Derek Chauvin responsable del asesinato del afroamericano George Floyd fue liberado de prisión con un afianza no monetaria de $ 1,000,000 de dólares, esto de acuerdo a los documentos de la corte de Minnesota presentados el presente miércoles.

Mediante un documento oficial, Allegheny Casualty Company figura como la fianza de Chauvin. Cabe resaltar que una fianza requiere que una persona sea la responsable de firmar un acuerdo para pagar el monto total de dicha fianza, si es que el acusado llegara a violar las condiciones de ésta misma.

Fue el 25 de mayo cuando el afroamericano George Floyd perdió la vida en manos del policía Derek Chauvin, cuando éste presionó su rodilla sobre el cuello de Floyd por un lapso de tiempo de al menos 8 minutos. Los hechos fueron grabados y al hacerse públicos generó el descontento de miles de ciudadanos de diversas ciudades de Estados Unidos y el mundo, provocando manifestaciones y protestas para hacer justicia y levantar la voz en contra de abuso de la fuerza por parte de policías y el racismo.

Debido a lo sucedido, el ex oficial de policía fue acusado de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Allegheny Casualty Company figura como la fianza de Chauvin en un documento judicial.

En los documentos judiciales presentados para liberar a Chauvin, se encuentran las siguientes condiciones:

Derek Chauvin no debe tener contacto directo con la familia de la víctima, en este caso de George Floyd, no puede trabajar en las fuerzas del orden público o la seguridad, y no tiene permitido salir del estado sin el permiso del tribunal.

De igual manera el Departamento de Correcciones dio a conocer que Chauvin ya no se encontraba bajo custodia en las instalaciones del estado en Oak Park Heights, lugar donde fue detenido. Derek Chauvin deberá comparecer ante el tribunal el día 8 de marzo del 2021.

Los abogados encargados de defender a Chauvin, pidieron ante el juez desestimar los cargos en su contra de asesinato con el argumento del supuesto uso de enervantes por parte de George Floyd y no el uso indebido de la fuerza por parte de un elemento de policía.

