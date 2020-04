Desde brote de coronavirus China ha dado de baja 21 millones de cuentas celulares y 840 mil líneas fijas

Desde brote de coronavirus China ha dado de baja 21 millones de cuentas celulares y 840,000 líneas fijas. Según lo informaron las autoridades de Beijing el 19 de marzo.

Las muertes por el COVID -19 pueden haber contribuido al número de cierres de cuentas.

Los teléfonos celulares son una parte indispensable de la vida en China así como en muchos países, sin embargo, lo es aún más en esta ciudad donde el desarrollo tecnológico está en su auge.

El cierre de 21 millones de cuentas de celulares en China sugiere una alta cifra de muertes por virus covid-19.

Desde el día primero de diciembre del año 2019 China lanzó una nueva ley que establecía una norma en la que se obliga a los ciudadanos a registrar sus rostros a través de un escáner facial para poder comprar un teléfono móvil y poder navegar en la red sin anonimato.

Todo esto para poder tener uso y derecho de adquirir una línea telefónica activa. Los usuarios debían registrar sus datos personales vía reconocimiento facial desde sus teléfonos.

El siguiente mes de enero 2019 el registro de número de cuentas celulares aumentó considerablemente, la compañía registró a 3.76 millones de usuarios nuevos.

Para el mes de enero del año 2020 la empresa Mobile China registró un incremento conciderable de líneas dadas de baja y cancelaciones de teléfonos fijos.

China Mobile es la compañía más grande de comunicación telefónica en ese país y una de las compañías telefónicas más importantes del mundo.

“El nivel de digitalización es muy alto en China. La gente no puede sobrevivir sin un teléfono celular”, dijo a The Epoch Times, Tang Jingyuan, comentarista de asuntos de China radicado en Estados Unidos, el 21 de marzo. “Para tramitar las pensiones y la seguridad social con el gobierno, comprar boletos de tren, hacer compras… no importa lo que la gente quiera hacer, deben usar teléfonos celulares”.

“El régimen chino requiere que todos los chinos usen sus teléfonos celulares para generar un código de salud. Ahora, solo con un código de salud verde se permite a los chinos moverse en China”, dijo Tang. “Es imposible que una persona cancele su teléfono celular”.